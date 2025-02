Pont route-rail Brazzaville-Kinshasa : vers le choix d’un concessionnaire

Un nouveau calendrier devrait normalement intervenir après le choix du concessionnaire, à travers l’appel d’offres.

L’état d’avancement du projet de construction de pont route-rail censé relier les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, a été discuté lors de la récente conférence des chefs d’État sur le développement des projets d’infrastructure en Afrique. Le closing financier devrait être bouclé après le choix du concessionnaire à la fin du troisième trimestre de cette année.

Les deux pays concernés se sont déjà concertés, pour parler de l’uniformisation de la mise en place de la concession et l’harmonisation du régime fiscal, douanier et financier. C’est du moins ce qu’a précisé le ministre d’État, ministre de l’Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya.

Après la concertation des représentants des deux pays, Un nouveau calendrier devrait normalement intervenir après le choix du concessionnaire, à travers l’appel d’offres d’ici au mois de juin et la sélection du partenaire en septembre prochain, avant l’ouverture des discussions et le closing financier autour du concessionnaire retenu. La pose de la première pierre marquant le démarrage des travaux pourrait être programmée au plus tard en novembre prochain.

Il faut noter que le projet prend du temps à être réalisé parce que les deux gouvernements peinent à mobiliser les investisseurs.