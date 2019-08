Politique, santé et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi se traitent de nombre de sujets notamment la cérémonie d’allégeance, l’investiture du président mauritanien, la grève des étudiants de médecine et le verdict du TAS au sujet de la finale de la Ligue des champions d’Afrique.+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie d’allégeance, en commémoration du 20e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Au début de cette cérémonie, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur et les walis et gouverneurs des wilayas, préfectures et provinces du Royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l’Administration centrale du ministère, ont prêté allégeance au Souverain.

Par la suite, le Souverain a passé en revue les délégations représentant les différentes régions, préfectures et provinces du Royaume venues renouveler leur allégeance, souligne le journal.

+L’Economiste+ fait savoir que le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Otmani représente le Roi, ce jeudi, à l’investiture du nouveau président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Ould El Ghazouani a remporté le 22 juin dernier l’élection présidentielle avec une majorité de 52% des voix obtenues au premier tour, rappelle le quotidien.

+Al Massae+ indique que les négociations menées par la commission interministérielle, en vue de trouver un compromis pour mettre un terme à la grève des étudiants en médecine, seraient arrivées à un point de non-retour.

Le quotidien annonce que ces étudiants ont décidé de descendre dans la rue le 1er septembre par l’organisation d’une marche de protestation, afin de faire entendre leur voix à la veille de la prochaine rentrée universitaire.

Ces étudiants accusent le gouvernement de n’avoir pas répondu à leurs revendications depuis plus de quatre mois. De même, ils évoquent certaines mesures arbitraires au niveau des facultés de médecine, privant des étudiants de certaines attestations fondamentales dans les dossiers de bourse. Ce qui signifie une suspension de cette bourse et des charges supplémentaires pour les parents, a fait savoir la coordination nationale de ces étudiants, précisent les sources du quotidien.

Manifestant leur bonne volonté de trouver une issue permettant encore de sauver l’année universitaire, les étudiants en médecine, ajoute le quotidien, ont décidé d’organiser une marche nationale, en appelant le ministère de tutelle à suspendre les mesures arbitraires visant les étudiants et leurs représentants. Une demande a été adressée au chef du gouvernement en vue de tenir une réunion avec lui afin de trouver une issue à cette crise.

Au registre sportif, +Assabah+ fait savoir que les préparatifs pour l’entrée en vigueur de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) la saison prochaine vont bon train. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) organise, à partir de ce jeudi, un stage de formation pour les arbitres marocains au Centre national de football (CNF) de Maâmoura. L’objet de ce stage est de former les arbitres à l’abécédaire de cette nouvelle technologie et les familiariser avec ses éléments de base.

La FRMF a ainsi adressé 110 invitations aux arbitres et arbitres assistants, femmes et hommes, pour assister à ce stage de formation qui s’étale sur 10 jours. En plus de la formation à la technologie VAR, les arbitres bénéficieront d’une mise à niveau en matière des nouvelles règles d’arbitrage de la FIFA. Ils passeront également les tests de condition physique, ajoute la publication.

Pour rappel la FRMF a fait appel aux services d’une entreprise espagnole pour l’accompagner dans ce vaste chantier de mise en place de la technologie VAR dans les stades marocains.