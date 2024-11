Pointe-Noire : plus de 200 collaboratrices évoluant à AGL Congo et Congo Terminal se mobilisent contre le cancer du sein

Le 31 octobre 2024, dans le cadre des activités liées à octobre rose, 215 femmes évoluant à AGL Congo et Congo Terminal se sont mobilisées contre le cancer du sein à Pointe-Noire.

Au menu marche sportive, vulgarisation des techniques d’auto-dépistage par palpation et sensibilisation sous le thème « cancer du sein, prévention primaire et secondaire »

Les participantes ont pu s’informer sur les causes, les symptômes, les mesures préventives et curatives pour lutter contre le cancer du sein. Elles ont également été sensibilisées sur la nécessité de se faire dépister le plus tôt possible.

« Octobre rose est une excellente occasion de réaffirmer l’engagement des entreprises publiques et privées dans la lutte contre le cancer du sein. C’est aussi un grand moment de sensibilisation et d’échanges pour neutraliser l’ignorance qui fait plus de victimes que le cancer lui-même » explique le Docteur Eléazar Céleste Massamba, Médecin conseil de Congo Terminal.

« Aujourd’hui, le cancer du sein ne concerne pas que les femmes uniquement, les hommes sont aussi touchés. C’est l’affaire de tous. C’est pourquoi AGL et ses filiales sensibilisent au plus près » a déclaré Raïssa DEKAMBI, Responsable RSE AGL Congo.

Africa Global Logistics réaffirme son engagement à soutenir la lutte contre le cancer du sein. L’entreprise et chacune de ses filiales s’engagent activement à promouvoir la prévention et le dépistage à travers diverses actions. L’an dernier une échographie mammaire volontaire et anonyme avait été offerte à chaque salarié de plus de 40 ans pour encourager le dépistage précoce du cancer du sein.