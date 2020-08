Plus de 4 millions d’ivoiriens «sortis de la pauvreté» depuis 2011 (Ouattara)

Plus de quatre millions d’ivoiriens ont été sortis de la pauvreté depuis 2011 grâce aux actions du gouvernement, a annoncé jeudi soir le président ivoirien Alassane Ouattara dans une adresse solennelle diffusée sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( RTI, service public).« (…) Toutes ces actions ont permis de faire reculer la pauvreté de 15,6% depuis 2011. Ainsi l’étude régionale sur la pauvreté de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Banque mondiale confirme que la Côte d’Ivoire est passée d’un taux de pauvreté de 55,01% en 2011 à 39,04% en 2018. Ce sont donc plus de quatre millions d’ivoiriennes et d’ivoiriens qui ont été sortis de la pauvreté», a fait savoir M. Ouattara dans ce message à la nation délivré à la veille du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

Dans la foulée, le chef de l’État ivoirien a passé en revue les grandes réalisations à l’actif de son gouvernement depuis son accession au pouvoir en 2011.

«Nous avons fait de notre économie l’une des plus dynamiques au monde. Nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l’eau et à l’électricité. Nous avons doté notre pays d’infrastructures modernes », a entre autres énuméré M. Ouattara estimant par conséquent que « la Côte d’Ivoire est sur une trajectoire irréversible de développement ».