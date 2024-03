Paris : ouverture officielle du bureau de liaison de l’Acpe

L’inauguration de cette institution a été présidée lundi 25 mars, par le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l’éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi, Hugues Ngouélondélé.

Le bureau de liaison de l’Agence congolaise pour l’emploi (Acpe) a officiellement ouvert ses portes lundi 25 mars 2024, à Paris en France. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l’éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi, Hugues Ngouélondélé.

La nouvelle institution a pour missions entre autres, l’intermédiation sur le marché du travail, c’est-à-dire assurer la mise en relation entre les demandeurs d’emplois et les entreprises installées au Congo.

Pour le ministre Hugues Ngouélondélé ce bureau de liaison marque une étape importante dans la relation entre la diaspora congolaise et les opportunités professionnelles au Congo.

« Aujourd’hui, on peut avoir le sentiment d’une mission accomplie et bien accomplie, parce que les jeunes de la diaspora disposent aujourd’hui d’un instrument pour pouvoir postuler directement à des emplois dans les entreprises au Congo. Ce qui n’était pas possible hier », a-t-il déclaré.