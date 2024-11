Parc industriel de Maloukou : projet de construction de 200 logements sociaux sur le site

Le projet vise à doter la Zone économique spéciale (ZES) de Maloukou d’une cité ouvrière une fois qu’elle sera opérationnelle.

Deux cent (200) logements sociaux, une route, l’installation des générateurs électriques et le déploiement de panneaux solaires, constituent la première phase d’un projet dédié à la ZES de Maloukou. Une délégation gouvernementale composée des ministres chargés de la Promotion du partenariat public-privé, des Zones économiques spéciales, de la Construction et de l’Energie, a visité, le site mardi 19 novembre. Ladite délégation était en compagnie d’un groupe d’investisseurs des Émirats arabes unis et aussi du directeur de cabinet du ministre d’État chargé des Affaires foncières.

Pour le ministre chargé de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, le projet vise à réduire les déplacements quotidiens des travailleurs, et à améliorer leurs conditions de vie. « Le parc industriel de Maloukou est amené à fonctionner de façon optimale. Et pour cela, le personnel devrait être logé dans l’enceinte de ce parc. C’est dans ce cadre que nous voulons lancer ce projet pour permettre aux ouvriers qui vont travailler à terme dans cette ZES de pouvoir disposer de ces logements », a-t-il expliqué.