Opération de transport de 80 000 sacs de riz réussie pour AGL Congo

En juillet dernier, les équipes Cargo d’AGL Congo et de l’armateur MSC ont conjugué leurs expertises pour le transport et la livraison de 80 000 sacs de riz, pour le compte d’un client spécialiste de l’import des produits alimentaires non périssables.

Il s’agit de la plus grande quantité de riz importée au Congo depuis le début de l’année, dont l’arrivée sur le marché permettra de renforcer l’approvisionnement pour faire face à la hausse des prix.

37 conteneurs de 20 pieds ont ainsi été transportés par l’armateur MSC, de Hong Kong jusqu’au port de Pointe-Noire, où les équipes d’AGL Général Cargo ont assuré le dédouanement. Les équipes de livraison ont ensuite pris le relais afin d’acheminer la cargaison à Pointe-Noire, site commercial du client. La réussite de cette mission repose notamment sur l’expertise des équipes d’AGL, qui ont mobilisé pas moins de 19 camions remorques de 20 pieds pour transporter les 2000 tonnes de riz en une seule journée. Cette prouesse logistique témoigne de la capacité d’AGL, à offrir des solutions de transport fiables et efficaces, qui répondent aux besoins spécifiques de ces clients, quel que soit le volume des commandes.

« Le succès de cette opération est le résultat d’un travail d’équipe exemplaire et de la confiance témoignée par nos clients. Nous sommes fiers de nos efforts continus pour relever des défis logistiques pour tous les types de besoins » explique Cyril MARQUES, Directeur des solutions logistiques Africa Global Logistics Congo.

« Je suis fier de constater qu’avec l’expertise des équipes logistiques d’AGL Congo, nous pouvons importer et exporter les produits aux quatre coins du monde. Leur expertise nous permet de lutter contre les pénuries et d’avoir un impact positif sur l’économie congolaise » déclare Alain TCHIBOTA, entrepreneur congolais.

Forte d’une solide expérience dans la logistique au Congo, l’entreprise dispose d’un réseau de partenaire dynamique, lui permettant de fournir des solutions globales et innovantes à ses clients, tout en contribuant activement à la croissance économique de la région.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.