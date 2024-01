David Limanya est chef de service logistique. Son métier s’applique dans l’industrie minière, pétrolière, brassicole et autres. Entouré d’une équipe fortement engagée, il travaille dans le respect de la législation en vigueur dans le pays et se conforme aux normes relatives aux certifications ISO 9001/015, ISO 14001/2015 et ISO 45001/2015 qu’ AGL a réussi à décrocher pour toutes ses filiales dans le monde. Il s’est prêté à notre plume pour nous expliquer les atouts d’Africa Global Logistics (AGL) Congo.

Quels sont les atouts d’Africa Global Logistics (AGL) ?

Notre expertise et notre savoir-faire ont fait de nous le leader du marché dans le transport des colis exceptionnels dans la sous-région. Nous mettons un accès particulier sur la qualité de service délivrée à nos clients. L’excellence dans l’exécution des missions est notre crédo. Notamment en améliorant continuellement notre qualité de service et en mettant en pratique les standards HSE de l’entreprise. Nous relevons ainsi tous les défis liés aux chantiers qui nous sont proposés dans le transport des colis exceptionnels, le transport de colis hors gabarit aussi bien sur

les chantiers énergétiques, qu’industriels ou oil & gas.

AGL est partenaire de la CAF pour la CAN qui se joue en Côte d’Ivoire. Avez-vous mis à contribution cette expertise?

En signant le partenariat avec la CAF, nous avons résolu de mettre en exergue notre expertise pour vous présenter l’une des plus belles coupes d’Afrique des nations. Car pour nous, la coupe d’Afrique est un moment qui réunit les familles et comme on le dit souvent « le football unit les peuples ».

Vous l’avez certainement remarqué dans le respect des délais, la logistique déployée pour la construction des infrastructures en côte d’ivoire… Tout ce qu’il fallait pour une CAN en or.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

