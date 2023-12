News : Au Congo AGL au coeur de la sensibilisation sur les cancers

Le 30 novembre 2023, plus de 500 collaborateurs évoluant à AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) ont participé à une sensibilisation sur le cancer de la prostate animée par le professeur en cancerologie Christian NGATALI.

Deux sessions en ligne ont permis d’aborder les causes, conséquences et traitements disponibles. Le personnel de plus de 50 ans de ces filiales a également bénéficié de dépistage dans les structures médicales partenaires.

En octobre dernier, des sensibilisations contre le cancer du sein au profit des collaboratrices ont également été organisées. Plus de 200 femmes évoluant dans les 3 filiales ont participé à ces actions couplées au dépistage : échographie mammaire pour les 25 à 49 ans et mammographie pour les 50 ans et plus.

« La santé de nos collaborateurs fait partie de nos priorités au même titre que l’amélioration des conditions de travail et le respect des règles de sécurité » explique Christophe PUJALTE, Directeur Régional Congo, RDC et Angola.

« La lutte contre les cancers du sein et de la prostate commencent par la sensibilisation et le dépistage précoce. Deux actions qui augmentent les chances de guérison des patients. C’est assez encourageant de voir AGL et ses filiales s’approprier de telles initiatives » précise Christian Frousse Sidney NGATALI, Professeur en cancérologie.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire