Nécrologie : Willy Manolo Moreno n’est plus

L’artiste auteur-compositeur Willy Manolo Moreno est décédé à Tours (France) lundi 16 septembre 2019 en matinée.

A 46 ans l’artiste Willy Manolo Moreno quitte la scène, à Tours (France), des suites d’un arrêt cardiaque. Celui qui a accompagné pendant plusieurs années de la vie des amoureux de la Salsa au Congo et en France.

Il s’était lancé dans la musique en 1985 lors de son séjour à Cuba, où il a fait des études économiques à ESBEC 48 « 5 de Febrero » (Isla de la Juventud), et à Batalla de Palo Seco (Cuba) avant de retourner à Brazzaville en compagnie d’autres collègues initiés à la musique cubaine et former le « Mouvement de la Salsa ».

« De la Habana à Brazzaville » est le titre de album de trois jeunes congolais de Brazzaville réunis au sein du groupe « Congolero » composé de : Willy Manolo Moreno, Eddy Sonero et Davy Américano.

Réalisé par le pianiste, compositeur, arrangeur martiniquais Hervé Celcal avec la participation du chanteur congolais Ballou Canta, l’album « De la Habana à Brazzaville » demeure l’une des plus belles réussites de cette décennie dans le genre afro-cubain. Il livre une fusion des rythmes cubano-congolais, enrichis des sonorités ethniques congolaises.