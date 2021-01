NBA – Serge Ibaka et les Clippers ont de la concurrence pour le titre

Cette saison de NBA risque d’être bien spéciale et difficile à pronostiquer. Si deux équipes semblent favorites au titre : à savoir les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, et les Nets de Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden, fraîchement transféré, le COVID-19 rabat les cartes du côté des Etats-Unis. Annulations de matchs en pagaille, report, cas positifs, les Américains sont touchés de plein fouet.

Relancée le 23 décembre dernier, après une coupure d’environ 3 mois, la saison de NBA est d’ores-et-déjà menacée, moins d’un mois après le lancement. En effet, comme dans le monde entier, le coronavirus est toujours présent sur le territoire et pollue l’organisation des matchs. Plusieurs rencontres ont été annulées, certaines à une heure du coup d’envoi, des joueurs sont sur le banc avant de disparaître à la mi-temps pour un test positif. Bref, le protocole covid-19 risque d’être rapidement bouleversé par la Ligue, qui n’avait pas hésité à confiner tous les athlètes en août pour faire une bulle NBA à Orlando pour la suite de la saison.

Pour autant, cette nouvelle saison 2020-2021 s’annonce particulièrement excitante au niveau des prétendants au trophée Larry O’Brien, celui des Playoffs NBA. En effet, les Lakers sont les premiers favoris au titre, notamment en raison de leur sacre dans la bulle il y a quelques mois. La présence du meilleur joueur du monde, qui est l’un des tous meilleurs de l’histoire en la personne de LeBron James n’est évidemment pas innocente à ce statut de favori. D’autant plus que le King est associé à Anthony Davis, l’un des meilleurs poste 4 des Etats-Unis. Mais l’autre franchise de Los Angeles fait aussi partie des gros candidats au titre. En effet, si les Lakers ont une cote de 3,50, les Clippers ont une cote de 7,00 d’après les pronostics NBA disponibles sur bwin. Dans cette autre franchise, deux superstars sont rassemblées avec Kawhi Leonard et Paul George.

On retrouve aussi l’hispano-congolais Serge Ibaka (31 ans) au poste 4. Âgé de 31 ans, celui qui a été champion NBA avec Toronto en 2019 doit apporter son expérience à ce groupe. Si l’Ouest a énormément de concurrence en plus des deux clubs de LA (Portland, Nuggets, Rockets, Warriors…), l’Est s’est considérablement renforcé ces dernières années. Milwaukee compte dans ses rangs le double MVP de la saison Giannis Antetokounmpo, Boston a misé sur deux jeunes à énorme potentiel : Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Philadelphie, qui avait le meilleur bilan de la Ligue, a perdu quelques matchs en raison d’une épidémie de coronavirus dans l’effectif mais prétend, aussi, à une place en finale NBA. Enfin, que dire de la franchise des Brooklyn Nets ? Les dirigeants, qui comptaient déjà deux superstars dans l’effectif avec Kevin Durant (2 titres MVP, 2 champions NBA) et Kyrie Irving (1 champion NBA), ont ajouté James Harden à leur roster. Le gaucher de 31 ans a voulu quitter Houston cette saison pour enfin remporter une bague de champion et va ramener, du côté de New York, son expérience et ses talents offensifs. La sauce doit encore prendre mais Brooklyn se place vraiment comme un candidat potentiel au titre.