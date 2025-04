Mort du pape François : « Je m’incline devant la mémoire de l’illustre disparu »

Le président de la République Denis Sassou-N’Guessoa adressé ses condoléances aux catholiques du monde entier.

A 88 ans, le pape François est mort. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Il faut dire que son état de santé a été très fragile ces derniers temps. Le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso a rendu hommage au souverain pontife.

« C’est avec une grande consternation et une vive émotion que J’ai appris le décès du Pape François survenu le lundi 21 avril 2025, à l’âge de 88 ans. La disparition du Très Saint-Père, le lendemain de Pâques, confère une valeur symbolique indéniable à cet événement fort regrettable.

Souverain emblématique et engagé, le Pape François a su placer les défis les plus cruciaux de l’humanité au cœur de son Pontificat, à l’instar de la lutte contre les changements climatiques, des questions migratoires, de la Paix dans le monde, de la pauvreté.

En s’inscrivant résolument dans la modernisation de l’Eglise catholique, par ses valeurs de progrès, ses prises de positions d’avant-garde sur les préoccupations sensibles, telles la place des jeunes et des femmes dans la société, la contraception et l’avortement, l’accès de tous au numérique, le Très Saint-Père François lègue au monde entier, pour l’avenir, des images fortes et des formules indélébiles en phase avec les exigences du nouvel ordre contemporain.

Je garderai impérissable le souvenir de ma récente rencontre avec cette personnalité hors pair, le 25 novembre 2024 au Vatican, au cours de laquelle la relation de fraternité, d’amitié et de coopération, qui unit le Saint-Siège et la République du Congo, était au centre de notre entretien. Son sens de la mesure et sa lucidité nous manqueront longtemps.

En cette circonstance particulièrement douloureuse, Je m’incline devant la mémoire de l’illustre disparu et vous adresse, au nom du Peuple et du gouvernement congolais ainsi qu’au mien propre, mes condoléances les plus attristées à vous-même et à toute la famille catholique endeuillée.

Je vous prie d’agréer, Eminence, l’expression de ma Très Profonde Compassion », peut-on lire dans le message de condoléances du Président de la République