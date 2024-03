Mois de la femme, les équipes féminines d’AGL se mobilisent au Congo

Les 8 et 23 mars 2024, les équipes féminines des filiales congolaises d’Africa Global Logistics (AGL) ont participé à Pointe-Noire et Brazzaville à deux conférences distinctes sur les thèmes « renforcer son impact au travail : outil et bonne pratique » et « investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La première a été animée par les équipes de Deloitte Congo : Sandrine BIBISSI – Manager C&I et Nelcy BOSSA- Formatrice/Consultante. La seconde par Jeannette SCHUTZ – Responsable commerciale AGL ; Natacha BOUZINGOU – Responsable documentation AGL ; Justie MOUKOUBOUKA- commerciale MSC /SAGA Congo et Serge BATCHI-BOUITY – Responsable cellule planification Congo Terminal.

Plus de 60 femmes évoluant à Congo Terminal, AGL et Terminaux du Bassin du Congo (TBC), MSC/Saga Congo à Brazzaville et à Pointe-Noire ont pris part la 1ere conférence.

Plus de 30 femmes de AGL Congo ont pris part à la 2eme conférence qui fut précédé d’une visite du terminal à conteneurs au cours de laquelle, elles ont pu mesurer l’impact des investissements réalisés par le groupe au port de Pointe-Noire.

Le 15 mars 2024, la Directrice financière régionale d’AGL Maïmouna Drame Dolo, la Directrice d’Exploitation de Congo Terminal Sandrine Wamy et la Directrice Générale Adjointe de Maersk Charlesse Ngangoue ont également animé une conférence initiée par l’association WILA Congo (Woman in Logistics-Africa) sous le thème « la place de la femme dans le secteur du transport et de la logistique »

« Mars est pour nous un mois essentiel qui réunit les femmes, elles se mobilisent sur tous les fronts, rappellent la vision du groupe sur la parité & l’inclusion, partagent leurs expériences pour aider les autres à aller encore plus loin, dans un monde en pleine mutation loin des barrières d’hier » soutient Patricia EKEY-MISSE, Responsable régionale communication et développement durable AGL Congo/RDC et Angola.