Match amical : le Congo sera face à la Gambie

Le Congo, adversaire du Sénégal en éliminatoires de la CAN et du Mondial 2022, jouera un match amical contre la Gambie, le 9 octobre à Algarve au Portugal.

La nouvelle a été annoncée par la Fédération gambienne sur son site officiel. « Suite à la finalisation du programme d’entraînement des Scorpions de Gambie au Portugal du 5 au 14 octobre 2020, la Fédération gambienne de football a le plaisir d’annoncer qu’elle a finalisé les arrangements avec la Fédération congolaise de football et ainsi obtenu un deuxième match international amical pour les Scorpions », relève le site de la GFF.

La Gambie jouera contre le Congo (Brazzaville) le 9 octobre pour son premier match amical et quatre jours plus tard contre la Guinée. Battu par le Sénégal 2-0 lors du premier match des éliminatoires, le Congo s’est relancé dans la course à la qualification après une large victoire 3-0 contre la Guinée Bissau à Brazzaville.

Le Sénégal avait réussi un carton plein dans le groupe en dominant après le Congo, Estwani 4-1.Le Sénégal jouera en amical contre le Maroc et la Mauritanie pour préparer ses deux prochaines sorties (3-ème et 4-ème journée) en éliminatoires de la CAN contre la Guinée.

La Gambie qui compte quatre points sera opposée au Gabon pour les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la CAN 2022.Pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde, le Sénégal a été placé dans le même groupe que le Congo, le Togo et la Namibie.