Maroc : reprise du traitement et de la délivrance des autorisations de tournage (CCM)

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé, mardi, la reprise du traitement et de la délivrance des autorisations de tournage au profit des sociétés de production cinématographique et audiovisuelle.« Suite à la décision des autorités publiques de lever les restrictions, à partir du jeudi 25 juin 2020, sur les activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique, le CCM annonce la reprise du traitement et de la délivrance des autorisations de tournage au profit des sociétés de production cinématographique et audiovisuelle », indique le Centre dans un communiqué parvenu à APA.

A cet effet, le CCM a publié un guide des lignes directrices de sécurisation sanitaire des tournages détaillant les mesures de sécurité et de précaution pour limiter la propagation du virus Corona (Covid-19) pour les tournages au Maroc. Ces lignes directrices visent à « assurer un environnement de travail sûr pour les productions locales et étrangères, prévoyant de tourner au Maroc, pendant et après la pandémie de Covid-19 », selon la même source.

Le CCM indique également avoir mené une étude approfondie sur les procédures internationales mises en œuvre dans le secteur audiovisuel, pendant la situation sanitaire mondiale actuelle, notant que les résultats de cette étude ont été reflétés dans une série de protocoles et de lignes directrices pour réglementer le travail des productions autorisées à tourner dans le Royaume.

Toutes les mesures préventives nécessaires sont conformes aux recommandations des autorités sanitaires, affirme-t-on. Outil professionnel et adapté au contexte de la production cinématographique et audiovisuelle, ce guide rappelle l’ensemble des règles sanitaires communes et présente des recommandations spécifiques aux différentes phases de repérage, de préparation, de tournage et de finition, poursuit le communiqué.

Il préconise également des règles proactives en matière de constitution des différents départements de production, de répartition et de mouvement des équipes techniques et artistiques.

Par ailleurs, le CCM exhorte les sociétés de production à instaurer une organisation rationnelle pour la mise en œuvre des recommandations de sécurisation sanitaire des tournages.

En raison de son impact tant culturel qu’économique, au cours de ces derniers mois, le CCM s’est employé à développer un système de protocoles et de procédures afin de permettre la reprise de l’activité cinématographique et audiovisuelle au Maroc, explique le CCM, relevant qu’il sera attentif aux conditions de déroulement des tournages pour assurer la sécurité sanitaire des équipes technico-artistiques et déploiera tous les efforts nécessaires pour une meilleure reprise de l’activité.