Maroc : Le taux de chômage atteint 12,3 au 2ème trimestre 2020 (HCP)

Le taux de chômage au Maroc poursuit son augmentation pour atteindre un taux de 12,3% au deuxième trimestre 2020, contre 8,1% durant la même période de l’année écoulée, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP), une institution publique chargée de la statistique.

Ce taux a enregistré une forte hausse aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, passant respectivement de 3% à 7,2%et de 11,7% à 15,6%, précise le HCP dans une note d’information relative à la situation du marché du travail, faisant état d’une baisse des taux d’activité et d’emploi.

Il a également affiché une nette hausse parmi les hommes à 11,3%, les femmes à 15,6% et les jeunes âgés de 15 à 24 ans à 33,4%, ajoute la même source. En outre, le HCP fait savoir que le nombre de chômeurs s’est accru de 496.000 personnes entre le deuxième trimestre de l’année 2019 et celui de 2020, passant de 981.000 à 1.477.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 50,6%.

Quant au taux de chômage des diplômés, il a affiché une hausse de 3,7 points à 18,2%. Cette augmentation est plus prononcée parmi les détenteurs de certificats en spécialisation professionnelle, de diplômes et certificats de l’enseignement fondamental et de diplômes en qualification professionnelle.