Maroc : La 51ème édition du festival des arts populaires de Marrakech du 27 au 31 octobre prochain  

La 51è édition du festival marocain des arts populaires (FNAP) aura lieu du 27 au 31 octobre prochain à Marrakech, ont annoncé les organisateurs.Prévue initialement du 01 au 05 juillet prochain, ce rendez-vous éclectique des arts populaires a été reporté au mois d’octobre prochain en raison des circonstances exceptionnelles que vivent le Maroc et le Monde à cause de la pandémie de la Covid-19, indique un communiqué de l’association le grand Atlas, organisatrice de cette manifestation culturelle et artistique.Cette messe artistique de grande envergure est considérée comme l’un des plus importants et les plus anciens festivals qui traduit la diversité culturelle caractérisant le Royaume, rappelle la même source.

Pour rappel, la 50è édition du FNAP, organisée du 02 au 06 juillet dernier, avait accueilli plus de 60 troupes issues des différentes régions du Maroc venues célébrer la magnificence, la richesse et la diversité du patrimoine culturel immatériel marocain, en plus de troupes venues de l’Ukraine, l’Algérie, le Sénégal et la Chine, venues présenter la culture et le folklore de leurs pays.