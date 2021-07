Maroc : campagne nationale de valorisation des efforts des professionnels de santé

Le ministère marocain de la Santé lance, entre le 30 juin et le 31 juillet 2021, une campagne nationale de valorisation des efforts des professionnels de santé en leur rendant hommage pour leur engagement ; et ce à travers de nombreux supports de communication qui seront diffusés à la télévision et à la radio, et sur les pages officielles du Ministère ainsi que sur les réseaux sociaux.C’est une occasion pour le ministère de la Santé d’exprimer toute la reconnaissance pour les efforts et les sacrifices considérables fournis, par les professionnels de santé, toutes catégories confondues, malgré les difficultés et les contraintes que connaît le système de santé, dans le but d’améliorer et d’optimiser les services de santé offerts aux citoyennes et citoyens et d’assurer leur continuité, indique un communiqué du ministère.

Cette campagne nationale vient également honorer le travail respectable et héroïque de ces professionnels de premières lignes pour lutter contre la pandémie du coronavirus, ainsi que leur implication et leur sens de responsabilité pour la réussite de la campagne nationale de la vaccination.

Cet esprit de sacrifice et d’engagement envers les valeurs de citoyenneté dans des circonstances difficiles et exceptionnelles, malgré la peur, l’anxiété et le risque d’infection, mérite tous sentiments de gratuite et de fierté.

Aussi, cette initiative s’inscrit aussi dans le cadre de la valorisation du capital humain œuvrant dans le secteur de la santé, et elle vient rappeler les évènements les plus marquants de sa mobilisation ainsi que les grands succès qu’il a accumulé avec compétence et professionnalisme.