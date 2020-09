Marcel Mabiala Mbouyou fait les « Chroniques Brazzavilloises »

Cette œuvre est un ensemble de sept nouvelles qui fait un portrait fin et réaliste de la vie quotidienne au Congo en français, lingala et kituba.

Chroniques Brazzavilloises a été publiées aux éditions Jets d’encre. Marcel Mabiala Mbouyou à travers cette ouvrage peint avec de réalisme le quotidien du « véritable » Congo dont il défend avec amour la richesse culturelle. Un quotidien, pas très éloigné de celui des autres pays du continent africain.

« À Brazzaville, le soleil se lève sur un nouveau jour. Déjà, la ville s’active. Les routiers – mopilas, chargeurs, moucontras et mange-milles – sont dans leur véhicule, qui aidant, qui escroquant son prochain, tandis que les vies, chatoyantes et si vives, s’épanouissent dans tous les coins de la capitale… et s’éteignent aussi parfois. Alors se tiennent les matangas, veillées funéraires animées où se révèlent tour à tour secrets de famille, étranges anecdotes ou belles histoires d’amour… »

Qui est Marcel Mabiala Mbouyou ?

Marcel Mabiala Mbouyou est un auteur congolais de soixante-dix ans dont la vocation littéraire a longtemps été contrariée. Après de longues études en France, il rentre au pays et, un doctorat de littérature française ainsi qu’un master de sciences politiques en poche, il se lance dans une carrière en marketing avant de se tourner vers l’enseignement. Aujourd’hui à la retraite, il exerce, à Brazzaville, les fonctions de directeur des études académiques, de chargé de cours de marketing et d’outils de recrutement à la Haute École Léonard de Vinci.