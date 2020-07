Malawi: le président Chakwera forme un gouvernement de 23 membres

Le président Lazarus Chakwera a nommé un gouvernement de 23 membres qui inclut des fonctionnaires de l’Alliance Tonse qui a financé sa campagne lors de la présidentielle du mois dernier.Dans la liste du gouvernement annoncée mercredi soir, Chakwera a nommé le vice-président de l’United Transformation Movement (UTM), Michael Usi, au poste de ministre du Tourisme, de la Culture et de la Faune, et la secrétaire générale de l’UTM, Patricia Kaliati, au poste de ministre du Développement communautaire et du Bien-être social.



L’UTM s’est allié au Parti du Congrès du Malawi (MCP) de Chakwera et au Parti populaire dirigé par l’ancienne présidente Joyce Banda pour former l’Alliance Tonse qui a fait campagne pour le président lors de l’élection présidentielle du 23 juin.



Le leader de l’UTM, Saulos Chilima, a été nommé vice-président du Malawi et a prêté serment avec Chakwera la semaine dernière.



Le premier vice-président du MCP, Mohammed Sidik Mia, s’est vu confier le portefeuille des Transports et des Travaux publics, tandis que le secrétaire général du parti, Eisenhower Mkaka, est ministre des Affaires étrangères.



Le vice-président du Parti populaire Roy Kachale-Banda a été nommé ministre de l’Industrie, tandis que le propriétaire de Zodiak Broadcasting Service, Gospel Kazako a obtenu le portefeuille de l’Information.



Le gouvernement comprend quatre femmes. Il s’agit de Kaliati, Agnes Nyalonje (Éducation), Khumbize Chiponda (Santé) et Nancy Tembo (Forêts et ressources naturelles).



Liste complète des membres du gouvernement :



Saulos Chilima : Vice-président et ministre de la Planification et du développement économique



Lobin Lowe : ministre de l’Agriculture



Felix Mlusu : ministre des Finance



Mohammed Sidik Mia : ministre des Transports et des travaux publics



Michael Usi : ministre du Tourisme, de la culture et de la faune



Eisenhower Mkaka : ministre des Affaires étrangères



Patricia Kaliati : ministre du Développement communautaire et de la protection sociale



Richard Banda : ministre de la Sécurité intérieure



Lingson Belekanyama : ministre du Gouvernement localTitus Mvalo : ministre de la JusticeAgnes Nyalonje : ministre de l’EducationKhumbize Chiponda : ministre de la SantéKenny Kandodo: ministre du TravailNewton Kambala: ministre de l’EnergieKezzie Msukwa : ministre des TerresSosten Gwengwe : ministre du CommerceTimothy Mtambo : ministre de l’Éducation civique et de l’unité nationaleNancy Tembo : ministre de la Foresterie et des ressources naturellesUlemu Msungama : ministre de la Jeunesse et des sportsRoy Kachale-Banda : ministre de l’IndustrieRashid Gaffar : ministre des MinesGospel Kazako : ministre de l’Information