Macky Sall, société et politique à la Une de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA traitent, en dehors des sujets politiques, des mesures présidentielles pour répondre au défi de l’émigration dite clandestine, mais également de la découverte d’une maladie mystérieuse touchant depuis quelques jours des pêcheurs.EnQuête pousse un ouf de soulagement : « Enfin, Macky réagit ! » Attendu sur la question de l’émigration irrégulière, le chef de l’Etat répond par la création du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (CNIEJ) hier en Conseil des ministres.

Le CNIEJ est un « organe consultatif stratégique d’impulsion, qui sera mis en place mi-décembre 2020 », souligne le journal, rapportant que Macky Sall demande le renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle de l’espace maritime. Sur cette question, le directeur général de l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), Cheikh Bakhoum, est prêt à apporter son appui en utilisant « des drones pour empêcher les départs de migrants ».

Le phénomène perdure malgré tout, puisque Libération rapporte que « 256 migrants et trois corps » bloqués au Maroc depuis plusieurs jours viennent d’être « rapatriés » au Sénégal.

A propos de la mystérieuse maladie de la peau chez les pêcheurs, le journal souligne dans sa manchette que de nouveaux cas sont signalés dans plusieurs villes côtières comme Mbour, Joal et Saint-Louis. Si les premiers cas sont déclarés à Thiaroye, en banlieue dakaroise, la « psychose » est déjà installée dans cette localité, d’après Le Quotidien.

De 80, leur nombre passe à 200 en 48 heures là où les pêcheurs touchés sont mis en quarantaine. Localisant pour sa part les cas à Thiaroye et Mbour, le quotidien national Le Soleil note qu’ils sont « atteints d’irritations cutanées mystérieuses ».

Sur la production agricole, Le Soleil note qu’on va « vers un record de plus de 1,8 million de tonnes ». La campagne de commercialisation serra lancée le 23 novembre, d’ici quatre jours. Et le prix du kilogramme est fixé à 250 FCFA, soit 40 FCFA de plus que l’année dernière, souligne le quotidien national.

En politique, Vox Populi informe qu’Idrissa Seck, le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), sera installé aujourd’hui. C’est un « retour en grâce de Idy, 15 ans après ».

Il remplace à ce poste Aminata Touré dite « Mimi », qui est désormais « face à son destin » d’après Walf Quotidien. Saisissant bien les enjeux, L’AS informe que « l’alliance anti-Macky » comprenant Mimi, Moussa Diop et Moustapha Diakhaté, entre autres, est en gestation ». Macky Sall n’est pas aussi resté les bras croisés face à la grogne au sein de son parti, selon le journal, notant qu’il « convoque une réunion pour armer ses cadres ».

Sud Quotidien note aussi que le jeu d’alliances en perspective des Locales se poursuit, avec « le duo Khalifa Sall-Sonko (qui fera face) au défi du +Macky+ ».

En football, Record souligne que le néo Lion « Boulaye (Dia) bouscule Habib (Diallo) et Famara » Diédhiou en attaque. Selon le technicien Badara Sarr, le joueur de Reims est « un avaleur d’espaces, mobile, technique et explosif ». Le journal constate pour sa part que Famara et Habib « jouent dos au but » là où Boulaye est « toujours face à la défense ».

Mais quoi qu’il en soit, affirme Stades, décryptant la prestation des Lions face à la double confrontation avec la Guinée-Bissau, Boulaye Dia, Franck Kanouté, Pape Alioune Ndiaye et Opa Nguette « ont séduit ».