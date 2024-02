Lycée 5 février 1979 : des associations des jeunes condamnent l’acte d’incivisme

Un collectif des associations des jeunes de Brazzaville s’est indigné lundi 19 février, de l’acte d’incivisme posé par les élèves du lycée technique 5 février 1979 de Mpila.

Ils s’insurgent contre la « dégradation d’un objet d’utilité ou de décoration publique ». Le collectif des associations des jeunes de Brazzaville fonde son argumentaire sur le caractère sacré des symboles de la République, à l’instar du drapeau, définit par la Constitution du 15 octobre 2015 en son article 2.

Ce regroupement des jeunes soutient des mesures prises par le gouvernement dans la traque des délinquants et demande la vulgarisation des symboles de la République et les textes juridiques.

Le Collectif suggère au gouvernement d’instaurer des enseignements sur l’éducation morale, civique et pour la paix au secondaire, premier et deuxième degré, et aussi la mise sur pied du service civique obligatoire à tous les apprenants dès l’âge de 12 ans.