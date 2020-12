L’Université de Daloa annonce la création d’un cursus «Technicien agricole en ressources végétales»

L’équipe pédagogique de la Formation ouverte et à distance (FOAD) Bio-ressources et Agronomie de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (ouest ivoirien), a débuté à Abidjan, un atelier de renforcement de capacités afin de préparer la création de la Licence 1 du cursus « Technicien agricole en ressources végétales ».

Selon une note d’information transmise mardi à APA, cette formation, qui est une innovation pour cette Université, sera mise en œuvre dès le début de la prochaine année académique 2020-2021.

D’une durée de trois ans (Licence 1 à Licence 3), précise la note, ce cursus vise à former des techniciens agricoles (TA) capables d’accompagner des professionnels en agriculture (agriculteurs, petites exploitations agricoles, coopératives) dans la conduite et l’optimisation de leur système de production dans le respect de l’environnement et des principes du développement durable.

La session de formation de préparation de cette filière qui se tiendra jusqu’au 11 décembre prochain, sera l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des réalisations des 10 Enseignants-chercheurs, membres de l’équipe pédagogique, sur la création de la licence 1 (L1) du cursus «Technicien agricole en ressources végétales ».

La FOAD Bio-ressources et Agronomie de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa fait partie des 10 FOAD financées par le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) dans le cadre de la convention de partenariat entre l’agence universitaire de la francophonie (AUF) et le Ministère ivoirien de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique.