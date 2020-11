L’OCI réaffirme son attachement à l’accord de Skhirat comme base à toute solution définitive à la crise libyenne

Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a réaffirmé, samedi à Niamey, son attachement à l’Accord politique de Skhirat comme base à toute solution définitive et durable à la crise libyenne.« Toute solution définitive et durable à la crise libyenne ne peut se faire en dehors du règlement politique global prévu dans l’accord politique signé à Skhirat au Maroc, le 17 décembre 2015, et soutenu par la communauté internationale notamment la résolution 2259 du Conseil de Sécurité de l’ONU », a affirmé le Conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI dans les résolutions sanctionnant les travaux de sa 47è session.

Le conseil a dit aussi soutenir tous les processus répondant aux aspirations du peuple libyen tenus sous l’égide des Nations Unies et le dialogue inter-libyen équilibré et incluant toutes les parties visant notamment à fixer les critères pour occuper les postes de souveraineté et tenir des élections présidentielle et législatives le 24 décembre 2021.

La 47ème session, tenue deux jours durant sous le thème « unis contre le terrorisme, pour la paix et le développement », a été marquée par l’élection des membres de la Commission Permanente Indépendante des Droits de l’Homme (CPIDH) de l’OCI, la passation de la présidence du Conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI entre les Emirats arabes Unis et le Niger et l’adoption de projets de résolutions.