Ligue des champions d’Afrique : Le Wydad de Casablanca bat le Stade malien et se qualifie à la phase de poules

Le Wydad de Casablanca a battu, mercredi à domicile, le Stade Malien (3-0) et s’est qualifié ainsi pour la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique de football.Déterminés à prendre leur revanche après la défaite en match aller (0-1), les Casablancais ont créé une multitude d’occasions qui n’ont pas été concrétisés par manque de concentration et précipitation devant les cages maliennes. L’équipe a dû attendre jusqu’à la 43ème minute pour que l’attaquant Ayoub Kaabi inscrit le le premier but sur un centre magistral de Yahya Attiat Allah.

De retour des vestiaires, les Wydadis, toujours avec le même élan de la première période, ont rapidement traduit leur dominance en doublant la marque par le biais du Libyen Mouaid Ellafi (48è), qui a enfoncé le clou en rajoutant son deuxième but (64è) et le troisième du WAC.

Suite à cette victoire, le Wydad se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF après les résultats des deux matchs, 0 à 1 en match aller et 3 à 0 lors du match retour.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF et du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération de la CAF aura lieu ce vendredi au Caire.

Les vainqueurs à l’issue des deux manches du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions prendront part au tirage déterminant la composition des groupes.

Concernant le tirage du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération, il s’effectuera avec les vainqueurs du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération et les malheureux perdants du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.