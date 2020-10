Ligue des champions d’Afrique : Le Raja de Casablanca tombe à domicile face au Zamalek (0-1)

Le Raja de Casablanca a subi la loi du Zamalek d’Egypte en s’inclinant à domicile face au club cairote (0-1), en match comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions de football, disputé dimanche soir à Casablanca.Complètement inefficace, le Raja n’a pas pu concrétiser les multitudes occasion de scorer qu’il a créées et ce par manque de concentration et la précipitation de ses joueurs qui ont tombé dans un jeu peu créatif.

Par contre, le Zamalek a été pragmatique dans son jeu et a su absorber l’enthousiasme du Raja. Et sur une attaque bien organisée depuis la droite le joueur marocain Achraf Bencharki inscrit l’unique but des Egyptiens.

En deuxième période, les Verts ont péché par excès de précipitation, avec une attaque certes active, mais sans aucune efficacité, ce qui a facilité la tâche des Cairotes du Zamalek qui ont pris l’avantage en raison d’espaces laissés dans la défense.

Si le résultat de cette rencontre reste jouable, le Raja de Casablanca doit remédier à ses failles avant le match retour la semaine prochaine au Caire pour espérer se qualifier en finale de cette prestigieuse coupe continentale.