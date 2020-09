Ligue des championnes féminines : la CAF fixe les modalités

La Confédération africaine de football (Caf) a, lors de sa réunion du Comité exécutif du 10 septembre, défini le format de la nouvelle compétition et les modalités des éliminatoires.

Après s’être prononcée en faveur de la création de la Ligue féminine des championnes, la CAF pose les bases de la première édition de la Ligue des championnes féminines. Pour cette première édition, chacune des six zones de la CAF organisera ses éliminatoires en vue de désigner son représentant. Les six qualifiées issues de cette phase participeront au tournoi final avec le pays hôte et une équipe supplémentaire. Les huit qualifiées seront ensuite placées dans deux groupes de quatre chacun conformément au règlement.

La phase finale de la Ligue des championnes féminines sera annuelle et elle se tiendra durant le second semestre mettra aux prises huit équipes selon une répartition bien établie.

Rappelons qu’en Afrique, les dames ne disputaient que les phases finales de la CAN et les Jeux africains contrairement en Europe où elles participent chaque saison à leur ligue des championnes.

En ce qui concerne la CAN, la CAF a prévu de l’organiser en juillet 2022 en lançant dans la foulée un appel à candidatures pour l’organisation de la compétition et de ses prochaines compétitions, notamment la Ligue des championnes féminines 2021 et 2022, celle de Beach Soccer 2022, les Can des moins de 17, 20 et 23 ans 2023 puis les finales des compétitions interclubs 2021, 2022 et 2023.