Les Trésors publics de l’Afrique centrale en concertation avec leurs partenaires

Ils se sont réunis mercredi 06 mars dans la capitale congolaise, Brazzaville, pour parler de la chute du taux de souscription aux émissions des Trésors publics de la sous-région.

Le taux moyen de souscription aux émissions des Trésors publics de la sous-région a chuté entre juin 2018 et janvier 2024, de 201,08% à 77,49%. On note aussi la participation des valeurs du Trésor (SVT) aux émissions qui passe de à 30,39% en janvier 2024 contre 31,09% en 2020 selon les estimations. Les Trésors publics de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CPC-TP-Cémac), tiennent leur 9eme session à Brazzaville au Congo.

Placées sous le thème « Techniques d’émissions et amélioration du taux de participation des SVT », les assisses devront permettre de dresser un état des lieux des différentes techniques d’émission de la Cémac et de la participation des investisseurs. Pour cette année 2024, les amortissements en capital et intérêts attendus des Trésors publics devraient atteindre 2514 milliards de FCFA.

Notons que c’est la République du Congo qui assure cette année la présidence tournante du CPC-TP-Cémac, une entité mise en place en 2021 dans le but de permettre aux administrations financières de pouvoir échanger régulièrement. Il s’agit de partager les bonnes pratiques et de renforcer la coordination des interventions des Etats sur le marché, en y incluant les principes de communication avec le marché. C’est du moins ce qu’a expliqué le président de ce cadre de concertation, Gatien Ondaye Obili, le conseiller à la gestion et au suivi de la trésorerie du ministre de l’Economie et des Finances du Congo.