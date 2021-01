Les Groupes OCP et Hubei Forgon technology s’allient pour le développement de solutions d’engrais nouvelle génération

Le Groupe marocain, Office Chérifien des phosphates (OCP), leader mondial sur le marché des engrais phosphatés et le Groupe chinois Forbon Technology (Forbon), acteur spécialisé dans la recherche, le développement et la fourniture de solutions globales d’additifs pour engrais et également actif dans le domaine de la Smart Agriculture, ont signé un accord pour la création d’une joint-venture détenue à 50/50 opérant dans le domaine de la R&D et visant le développement de nouvelles générations d’engrais ainsi que la promotion d’une agriculture intelligente, indique lundi un communiqué conjoint des deux Groupes parvenu à APA.Située au sein de la « East Lake New Technology Development Zone » à Wuhan en Chine, la joint-venture bénéficiera d’un accès privilégié à l’écosystème d’innovation chinois, considéré aujourd’hui comme l’un des plus dynamiques en termes de R&D dans le domaine de l’agriculture, précise la même source.

A travers cette joint-venture, OCP et Forbon visent à établir un partenariat pour le développement d’engrais de nouvelle génération et de solutions digitales pour l’agriculture en s’appuyant sur leurs capacités d’innovation respectives.

Ce partenariat profitera également de l’écosystème d’innovation dynamique du parc Biolake de l’Optic Valley, pour explorer des solutions agricoles durables visant à mettre à disposition des agriculteurs des formulations d’engrais sur mesure, des bonnes pratiques agricoles et des services digitaux qui répondent à leurs besoins.

« OCP a fait de l’innovation la pierre angulaire de sa stratégie de croissance, comme l’illustre l’approche systémique que nous avons élaborée avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Localisée au sein de la ‘East Lake New Technology Development Zone’ de Wuhan, la joint-venture aura accès à l’un des réseaux les plus vastes et les plus dynamiques de professionnels investis dans l’innovation ainsi qu’à des universités et centres de recherche de premier plan en Chine travaillant sur l’avenir de l’agriculture. », a déclaré Soufiyane El Kassi, chief growth Officer du Groupe OCP, cité par le communiqué.

De son côté, Président-Directeur Général de Forbon, Wang Renzong, a souligné que les groupes OCP et Forbon « affichent la même vision et la même ambition pour l’avenir de l’agriculture, à savoir mettre à disposition des agriculteurs des formulations d’engrais optimisées et des solutions digitales permettant d’améliorer l’agriculture traditionnelle et les techniques agricoles et ainsi assurer de meilleurs revenus pour ces agriculteurs ».

Et d’ajouter que grâce à son expertise en matière d’Intelligence Artificielle (IA), d’équipements de précision, de capteurs, d’IOT et de technologie numérique, Forbon, avec OCP, « pourrait ainsi à travers cette joint-venture, mettre à disposition des agriculteurs les solutions les plus adaptées pour une agriculture novatrice et durable. La joint-venture sera dédiée à l’innovation et bénéficiera à l’agriculture chinoise et mondiale ».

Pour rappel, le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaire de plus de 6 milliards de dollars en 2019, OCP est leader mondial sur le marché de la nutrition des plantes et des engrais phosphatés.

Le Groupe offre une large gamme d’engrais phosphatés de spécialité, adaptés pour enrichir les sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète de manière économique et durable. Présent sur les 5 continents, OCP collabore étroitement avec plus de 160 clients à travers le monde.

Hubei Forbon technology est un acteur chinois basé à Wuhan (Hubei), spécialisé dans les solutions globales d’additifs pour engrais, les engrais à forte valeur ajoutée et dans la Smart Agriculture.

Le Groupe possède à son actif un ensemble de brevets et cumule un savoir-faire considérable dans le domaine des engrais et des additifs (process, technologies, équipements, etc.). Il est également actif dans le domaine de la smart agriculture, notamment dans les capteurs intelligents, l’intelligence artificielle (IA) et les plateformes agricoles.

Il sert plus de 500 clients dans le monde et opère en Europe, Afrique, Amérique du Nord et en Asie incluant la Chine, la Malaisie, les Philippines, l’Indonésie, le Vietnam etc. Forbon compte également cinq participations en directe en France, aux Pays-Bas, au Canada, à Singapour et à Hong Kong et a investi dans cinq startups dans le domaine de la Smart Agriculture, des capteurs et de la robotique.

Forbon a procédé à l’acquisition de 100% du capital de Novochem (entreprise hollandaise spécialisée dans la fabrication des enrobants) et 100 % du capital de PST Industries (fabricant et fournisseur français d’engrais azotés).