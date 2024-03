Les félicitations de Denis Sassou N’Guesso à Vladimir Poutine

Vladimir Poutine vient d’être réélu à la tête de la République de la Fédération de Russie pour un nouveau mandat de 6 ans.

La correspondance de du président Denis Sassou N’Guesso à son homologue Vladimir Poutine au lendemain de sa réelection.

« Monsieur le Président,

C’est avec un réel plaisir que J’ai appris votre brillante réélection à la magistrature suprême de la Fédération de Russie, au terme du scrutin présidentiel de mars 2024. Le présent plébiscite consacre, une nouvelle fois, le lien particulièrement étroit et la proximité exemplaire entre vous-même et le Peuple de Russie.

En cette heureuse circonstance, il m’est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du Peuple et du gouvernement congolais ainsi qu’au mien propre, mes très vives et chaleureuses félicitations.

Je formule, à votre endroit, tous mes vœux de parfaite santé et de plein succès dans l’accomplissement de ce nouveau mandat.

Il y a quelques jours, nos deux pays ont célébré le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Cette occasion solennelle m’offre ainsi l’opportunité de saluer les relations d’amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la République du Congo et la Fédération de Russie et de vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer davantage, avec Votre Excellence, à leur renforcement dans l’intérêt de nos Peuples respectifs.

Me référant à la densité des relations remarquables d’amitié qui me lient personnellement avec Votre Excellence, Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma Très Haute Considération »