Les étudiants congolais du Togo en détresse

Depuis quatre années ces apprenants partis de la République du Congo pour étudier au Togo n’ont pas perçu leurs bourses.

On peut lire sur des pancartes « On souffre trop ! Quatre ans sans bourse » ; « Etudiants congolais à l’Eamau (Togo), on est oublié par nos autorités » ; « Nous réclamons le paiement de toutes les promotions ». Autant de messages qui montrent le ras-le-bol de ces étudiants congolais au Togo.

Ça fait 4 ans qu’ils n’ont plus perçu de bourses. Une situation qui n’est pas du tout facile pour ses congolais qui se retrouvent dans un pays étranger où ils sont allés se former. Selon eux, ils ont essayés plusieurs fois d’entrer de rallier les autorités congolaises à leur cause. Mais jusqu’ici aucune réaction, pour eux, le Ministère des Finances traîne les pieds. Impuissants face à cette situation difficile, ces étudiants désœuvrés estiment que «le Ministère congolais des Finances continue de faire la sourde oreille».

Qu’est ce qui peut en effet justifier le fait que jusqu’à ce jour, la quasi-totalité de ces étudiants n’aient pas reçu leur allocation de bourse depuis 4 ans ?

Il faut de même noter que depuis la chute du prix du baril de pétrole, le Congo est plongé dans une conjoncture économique et financière sans précédent. Le gouvernement a des difficultés à payer les salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités et les bourses des étudiants.