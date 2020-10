Les Emirats Arabes Unis vont ouvrir un consulat général à Laâyoune

Le Roi Mohammed VI a eu, mardi, une conversation téléphonique avec Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Emirats arabes unis, indique un communiqué du Cabinet royal.Cet entretien téléphonique s’inscrit dans le cadre de la coordination et la concertation permanentes entre les dirigeants des deux pays, et des liens profonds de fraternité sincère qui les unissent. Il intervient aussi dans le sillage des relations fructueuses de coopération et de solidarité effective entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis.

Lors de cette conversation téléphonique, le Prince héritier des Emirats Arabes Unis a informé le Souverain marocain de la décision de son pays d’ouvrir un consulat général à Laâyoune, chef-lieu des provinces du sud du Royaume, précise le communiqué.

À cette occasion, le Roi Mohammed VI a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au Prince héritier des Émirats arabes unis, pour cette importante décision historique en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, d’autant plus que les Émirats arabes unis ont participé à la Marche verte, organisée le 6 novembre 1975.

Le Roi a également exprimé sa profonde fierté de la décision des Émirats arabes unis, en tant que premier pays arabe, d’ouvrir un consulat général dans les provinces du sud du Royaume. « Il s’agit d’une décision qui incarne la position inébranlable des Emirats arabes unis dans la défense des droits légitimes et des causes justes du Maroc, et sa position permanente à ses côtés dans divers forums régionaux et internationaux », souligne la même source.