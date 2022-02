Les collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics offrent aux orphelins plus de deux tonnes de vivres et de jouets.

À la fin du mois de décembre 2021, Bolloré Transport & Logistics Congo et ses filiales, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC), ont organisé une campagne de vide grenier qui a permis de récolter plus de deux tonnes de jouets et de vêtements auxquels s’ajoutent également des vivres (sucre, beure, lait, sel, riz…), offerts par les collaborateurs de l’entreprise. Les dons collectés ont été ensuite intégralement distribués à l’association SODIOS qui héberge plus de 300 orphelins à Pointe-Noire ainsi qu’aux orphelinats Sainte-Claire de Bifouiti et la Bonne semence de Kinsoundi.

« Je suis très émue par l’élan de solidarité des employés du groupe Bolloré et du soutien apporté aux orphelins qui en ont vivement besoin. À tous, je dis grand merci » a déclaré Bernadette Bephangayahou, Présidente de l’association SODIOS.

Pour Jean David Samba, Président de l’orphelinat Sainte-Claire de Bifouiti, « Nous saluons cet acte de générosité de la part du Groupe Bolloré et y sommes très sensibles surtout en cette période de crise sanitaire où les donateurs se font plus rares. Merci à vous ! merci pour nos enfants. »

« Cette année, plus de 75 % de nos collaborateurs se sont portés volontaires pour participer à cette action solidaire. Notre engagement social, inscrit dans l’ADN du Groupe Bolloré, est partagé par tous nos collaborateurs qui n’hésitent jamais à s’investir personnellement, et à donner de leur temps pour venir en aide aux plus démunis en particulier les jeunes qui sont notre axe prioritaire. » a ajouté Christophe PUJALTE, Directeur Régional Bolloré Transport & Logistics Congo / RD Congo.

Créée en 2007 à Pointe-Noire, l’association SODIOS dispose d’un orphelinat et d’un centre de formation dans divers secteurs : hôtellerie, restauration, coiffure, couture, garde d’enfants, maraîchage, poterie, informatique, etc. Régulièrement, elle organise également des actions d’’assainissement et de protection de l’environnement en partenariat avec certaines entreprises de la place.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en RDC

Bolloré Transport & Logistics est un acteur de référence de la logistique en République Démocratique du Congo. Il assure le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises au travers de ses 25 agences déployées dans tout le pays. Spécialiste de la consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, il offre des solutions logistiques sur-mesure et apporte son expertise aux opérateurs miniers. Fort de ses 800 collaborateurs, Bolloré Transport & Logistics RDC participe au développement socio-économique du pays dans plusieurs domaines notamment le secteur de la santé, l’éducation et l’environnement.