Le projet de budget 2021 de l’Etat ivoirien évalué à 8621,1 milliards de FCFA

Le projet de budget de l’Etat ivoirien pour l’année 2021, s’équilibre en ressources et en charges à 8621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020, a annoncé, mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Tiémoko Touré à l’issue d’un Conseil des ministres présidé à Yamoussoukro par le président Alassane Ouattara.Elaboré dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, ce budget vise à contribuer à la relance des activités économiques profondément impactées par les effets de cette pandémie et à poursuivre les objectifs de développement du gouvernement orientés vers l’amélioration des conditions de vie des populations, a expliqué M. Touré.

Dans cette perspective, a-t-il précisé, le projet de budget pour l’année 2021, deuxième projet élaboré sous la forme de budget-programmes, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires, logés au sein des institutions et ministères.

« Il s’équilibre en ressources et en charges à 8621,1 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 6,9% par rapport au budget initial 2020. Cet équilibre devrait évoluer pour atteindre 9 129,8 milliards de francs CFA en 2022 et 9 916,3 milliards de francs CFA en 2023 », a poursuivi le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Par ailleurs, une mission du Fond monétaire international (FMI) étant en cours, ce budget fera probablement l’objet d’un ajustement circonstancié, a conclu Sidi Tiémoko Touré.