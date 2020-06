Le Maroc pour la création d’une plateforme d’experts africains en matière de lutte contre les épidémies

Le Maroc a plaidé, jeudi à Addis-Abeba, pour la création d’une plateforme d’experts africains en matière de lutte contre les épidémies en vue de permettre au continent africain de se prendre en charge et de faire face aux défis sanitaires futurs, rapporte vendredi la presse marocaine.Lors d’une réunion en visioconférence du comité des représentants permanents de l’UA (COREP) consacrée à l’examen de l’impact socio-économique et humanitaire de la Covid-19 en Afrique, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a souligné l’importance de cette plateforme à même de favoriser l’échange des expériences et accompagner les gouvernements dans leurs plans d’actions respectifs dans la lutte contre les maladies et la propagation des épidémies, y compris la Covid-19.

Le diplomate marocain a, d’autre part, insisté sur l’importance de focaliser les efforts sur les programmes et activités permettant d’assurer une sécurité alimentaire durable, citant dans ce sens l’initiative triple A pour adapter l’agriculture africaine face aux changements climatiques.

Il a rappelé que durant l’année précédente, l’insuffisance alimentaire a imposé à l’Afrique de consacrer plus de 49 milliards de dollars à l’importation des produits alimentaires d’où la nécessité pour le continent de se prendre en charge.

Mettant l’accent sur la nécessité d’entreprendre des actions en vue d’alléger l’impact humanitaire de la Covid-19 sur les couches les plus vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants, le diplomate marocain insisté sur le besoin d’établir une base de données des statistiques concernant les réfugiés, personnes déplacées et migrants et d’éviter toute exploitation de ces groupes vulnérables à des fins politiques.