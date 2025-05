Le Congo veut diversifier son économie en luttant contre le chômage

Un atelier organisé par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en partenariat avec le Bureau international du travail (BIT) avait à l’ordre du jour, la création d’une cellule d’appui à l’insertion.

L’atelier de mise en place d’une cellule de lutte contre le chômage avait pour thème « L’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de l’enseignement technique et professionnel ». Organisé par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en partenariat avec le BIT, », l’atelier s’inscrivait dans le cadre du projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles (Prodivac).

Selon Pascal Robin Ongoka, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, « Au cours de cette rencontre, les participants ont identifié les obstacles et opportunités pour une meilleure employabilité des jeunes diplômés issus des établissements et autres ».

Les experts ont développé un cahier des charges et une culture fonctionnelle de la cellule d’appui à l’insertion au sein des établissements sous tutelle du ministère de l’Enseignement technique et professionnel, a-t-il indiqué

Pour Dr Ali M. Boukar, spécialiste sous-régional des politiques de l’emploi du développement productif, l’idée est de continuer à formaliser les petites entreprises qui est une piste de solution pour remédier au chômage.

Pour rappel, le Prodivac est un projet dont l’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de soutenir la croissance et de diversifier l’économie congolaise.