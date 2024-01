Le Congo présente l’Afrique au Consumer electronics show

Plus de 4 300 exposants, dont 1 400 start-ups du monde entier ont pris part du 09 au 12 janvier, à l’édition 2024 du Consumer electronics show (CES), à Las Vegas, aux Etats-Unis.

Une délégation du Salon international de la technologie et de l’innovation de l’Afrique centrale (Osiane), a participée au CES à Las Vegas. Osiane et les deux start-up présentes ont pu dévoiler un panorama de solutions et d’opportunités d’affaires dans le dynamique écosystème numérique national. La délégation congolaise s’est aussi frottée à d’autres initiatives dans le cadre d’éventuels partenariats qui pourront éclore lors de la prochaine édition du salon Osiane baptisée « Kolonga », prévue du 23 au 26 avril 2024, à Brazzaville.

Les échanges étaient axés sur l’Intelligence artificielle et les technologies. Une orientation à travers les solutions et de nouveautés présentées en e-santé, Food tech, mode, impression 3D, automobile, TV, PC, Hi-Fi, smartphones et autres.

« C’était pour nous l’occasion de donner la possibilité aux jeunes de découvrir l’univers de la technologie, notre capacité à connecter l’Afrique centrale au reste du monde technologique. Nous en sommes fiers », a souligné Luc Missidimbazi, promoteur d’Osiane.

Ce sont plus de 4 300 exposants, dont un nombre record de 1 400 start-up du monde entier, étaient présents au CES. Environ 130 000 participants ont pris part à ce salon. Le Congo et le Sénégal représentaient l’Afrique à ce rendez-vous.

