Le Congo prépare la Conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement

Le sujet était au centre de la rencontre mardi 05 mars, entre le la ministre de l’Économie forestière, Rosalie Matondo, et l’ambassadeur de l’UE en République du Congo, Giacomo Durazzo.

La République du Congo va abriter la Conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement en juin prochain. Les préparatifs ont été au menu de l’échange, le 5 mars à Brazzaville, entre la ministre de l’Économie forestière, Rosalie Matondo, et l’ambassadeur de l’UE en République du Congo, Giacomo Durazzo. De cet entretien, on retient que l’Union européenne a confirmé sa participation aux assisses.

La conférence internationale mettra l’accent sur la nécessité d’une participation collective englobant divers acteurs pour définir des stratégies, dans le but de renforcer la lutte contre le changement climatique grâce à des plantations forestières et agroforestières capables d’assurer une vie plus sûre sur la planète et la préservation de la biodiversité.

Le gouvernement congolais avait fait part de son engagement à organiser cette conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement au cours de la COP27, à Charm el-Cheikh (Egypte) en 2022. Cet évènement se tiendra au Congo après le sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux de la planète, notamment l’Amazonie, le Bornéo-Mékong et le Congo, tenu en octobre 2023 à Brazzaville.