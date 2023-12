Le Congo et l’Afrique du Sud parlent d’avenir

Les deux pays envisagent de renforcer leur coopération bilatérale. Le sujet a été abordé vendredi 1er décembre 2023, à Brazzaville.

Le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba et l’ambassadeur d’Afrique du Sud au Congo, Johnny Sexwale ont eu un entretien vendredi 1er décembre 2023. Au centre de cet entretien, le souhait d’un renforcement de coopération bilatérale entre leur pays.

« Nous avons discuté de plusieurs secteurs variés en insistant sur la coopération économique et la diplomatie parlementaire. Nous aurons, dans l’avenir, beaucoup d’échanges pour une coopération soutenue entre nos deux parlements », a expliqué le diplomate sud-africain à la presse.

L’échange entre Isidore Mvouba et Johnny Sexwale a également porté sur les relations entre le Parti congolais du travail (PCT) et le Congrès national africain (ANC), deux partis au pouvoir en République du Congo et en Afrique du Sud.

« L’ANC et le PCT ont pu travailler ensemble durant la longue période de lutte de libération des peuples africains, notamment contre l’apartheid. Nous avons souligné que ces deux partis doivent poursuivre leur coopération sans oublier d’autres formations politiques qui ont également participé à la lutte de la libération. Pour nous, tous les partis politiques doivent s’unir, travailler ensemble pour avoir une vision commune », a conclu l’ambassadeur Sud-africain au Congo.