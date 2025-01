L’Appo commémore le 38e anniversaire de sa création

La cérémonie marquant ce 38e anniversaire a été l’occasion de sensibiliser les diplomates à la mise en œuvre des engagements.

L’Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo), a célébré son 38e anniversaire lundi 27 janvier 2025. Les festivités de cet évènement se sont déroulées en présence des ambassadeurs des pays membres de cette organisation.

La cérémonie marquant le 38e anniversaire était l’occasion de sensibiliser les diplomates à la mise en œuvre des engagements. « Le Forum des ambassadeurs a pour objectif d’informer régulièrement les ambassadeurs et les chefs de mission des pays membres de l’Appo sur les principales questions énergétiques qui concernent l’Appo », a indiqué le secrétaire général de l’organisation, Dr Omar Farouk Ibrahim.

Les membres de l’Appo comptent lancer dès le premier trimestre de cette année la Banque africaine de l’énergie (AEB) à son siège à Lagos, au Nigeria. Notons que le processus de création avait débuté depuis 2022 par un accord conclu entre l’Appo et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) basée au Caire, en Égypte.

Dotée d’un capital de départ de plus de 3000 milliards FCFA, environ 5 milliards de dollars, la future institution panafricaine est censée pallier le manque d’investissements étrangers dans les énergies fossiles sur le continent, en finançant les projets pétroliers et gaziers.

Pour rappel, l’Appo se veut une plateforme d’échange d’expertise et d’information dans le domaine de l’énergie. Elle a permis d’impulser notamment l’industrie pétrolière et gazière sur le continent et d’améliorer la sécurité énergétique. Avec ses dix-huit pays membres, elle représente 92% des réserves totales de l’or noir et 97% de la production totale de pétrole brut et gaz naturel en Afrique.