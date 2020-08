Lancement à Abidjan du mouvement politique « Agir pour la Nation »

Agir pour la Nation, un mouvement politique ivoirien dont l’objectif est de promouvoir la paix, la concorde et l’unité, a lancé officiellement mercredi ses activités, lors d’une conférence à la Maison de la presse d’Abidjan.Agir pour la Nation, selon son président Serge Kakou Sanogo, est une plateforme qui « fédère toutes les sensibilités politiques, ethniques et sociales qui doivent pouvoir se retrouver pour parler d’une seule voix » et préserver la paix.

La Côte d’Ivoire, dira-t-il, traverse une période électorale et « il faudrait qu’on ait des structures qui soient le creuset de sensibilisation pour que la paix, la stabilité et la quiétude soient le partage de tous »; et que tout le monde épouse un esprit qui consacre la paix.

Suite aux dernières manifestations de populations pour, disent-ils protester contre un « troisième mandat » du chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, M. Sanogo a appelé à plus de responsabilité dans le jeu politique et le respect des voies légales.

Noël Douré, président des artistes proches du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir), présent à la conférence, a réagi sur la situation politique en Côte d’Ivoire, à l’orée de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Il a déploré que des populations soient « instrumentalisées » et mises à la rue pour manifester. Il a martelé que l’opposition qu’ il juge comme commanditaire de ces heurts, « n’avance même pas » dans cet élan.

Autrefois, pourfendeur de M. Ouattara, l’artiste ivoirien Noël Douré, estime que l’actuel chef d’Etat a mis la Côte d’Ivoire en chantier avec pour seule motivation le travail, souhaitant qu’ il fasse un autre mandat et remporte dès le premier tour.

« Il est malheureux de constater que dans un village puisqu’on aime pas le chef ou ses méthodes qui sont la rigueur, le travail, le développement, on est fâché et on montre le village avec la main gauche», a-t-il caricaturé.

« Avant, on disait y a rien en face, mais aujourd’hui moi je peux vous dire que l’opposition nous fait la passe», a dit Noël Douré en allusion au pouvoir qui, selon lui, peut exploiter ces situations en sa faveur pour gagner l’élection présidentielle à venir.

Agir pour la Nation se veut un catalyseur des idéaux de paix et envisage de recueillir les préoccupations des acteurs politiques et de la société civile en vue de créer une synergie autour des intérêts communs, seuls gages du développement.