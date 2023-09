La société de paris 1xBet devient le sponsor général de la Coupe du Congo de football

L’équipe Diables Noirs remporte le trophée pour la deuxième fois consécutive.

La finale de la Coupe du Congo, qui s’est déroulée le 14 août au stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville, a vu s’affronter le champion national, l’AS Otohô, et les Diables Noirs, vainqueurs en titre de la Coupe. Le club d’Oyo occupe une position de leader dans la première division congolaise depuis 5 ans, mais l’équipe n’a pas réussi à remporter la coupe nationale – avant ce match, l’AS Otohô avait perdu trois finales d’affilée et rêvait de changer ces statistiques désagréables. Les Brazzavillois ont joué avec le soutien de leur public et n’allaient pas céder le trophée à un rival.

Les Diables Noirs ont commencé fort la partie et ont ouvert le score à la 28ᵉ minute. Yann Ngatse profite d’une passe de Gautran Ngouenimba et marque un but de la tête. Le score est resté sans changement jusqu’à la fin du match, malgré des attaques désespérées, et les Diables Noirs ont défendu leur trophée.

Le vainqueur entre dans l’histoire de la Coupe nationale et reste le club le plus titré de la compétition. La victoire du 14 août a permis au club de Brazzaville de remporter sa dixième Coupe du Congo. Il devance l’Étoile du Congo avec 6 trophées et enfin l’AC Léopards avec 5 coupes nationales.

Après le match, les vainqueurs de la Coupe ont été récompensés par le président du pays, et les joueurs des Diables Noirs ont reçu leurs médailles des mains d'Anatole Collinet Makosso, le Premier ministre de la République du Congo.

Dans la Coupe féminine du Congo, l’équipe de l’Amical Club Colombe a remporté le tournoi en battant Galactic Excellence en finale sur le score 3:1.

