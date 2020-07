La Covid-19 s’offre la Une de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus, ce samedi à APA, traitent de plusieurs sujets relatifs à la pandémie du coronavirus. »246 milliards de baisse de chiffre d’affaires: Le tourisme et l’hôtellerie au bord de l’abîme », titre Walf Quotidien. Parlant de la tabaski en période de crise sanitaire, ce journal note « le blue des vendeurs de tissus ».

L’As suit la propagation du coronavirus à Dakar et constate que « les Maristes et les Sicap Liberté (sont) les points chauds ». « 98 nouveaux tests, 2 décès; soit 145 morts; 38 cas graves en réanimation et 2425 patients dans les hôpitaux: Ça ne sent pas bon », titre Source A.

Cette évolution de la pandémie pousse, selon Vox Populi, « l’Eglise à garder ses portes closes » et « craint une deuxième vague de contamination et un reconfinement ». À propos de l’impact de la Covid-19 sur le tourisme et l’hôtellerie, le journal fait état de 246 milliards f cfa de perte en 3 mois.

« Persistance de la pandémie du coronavirus: Les Églises restent fermées jusqu’à nouvel ordre », ajoute Les Échos.

« Mortalité et contexte Covid-19: La danse macabre », titre EnQuête.

En politique, Sud Quotidien s’intéresse aux dissensions et enquêtes de moralité au sein de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) et parle des « défis du président ».