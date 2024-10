La commission mixte Congo-Turc prévue en novembre

Une annonce faite par le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso.

C’est à Ankara, en Turquie du 13 au 15 novembre 2024, que se tiendra la commission mixte Congo-Turc. L’information a été donnée par le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso. C’était lors de la 2ème session du comité de coordination de la coopération internationale, qui s’est tenu du 15 au 17 octobre dernier.

Le projet d’accord sur la non double imposition et le projet d’accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements sont les deux sujets qui vont meubler la Commission mixte entre le Congo et la Turquie en mi-novembre à Ankara.

Le ministre Denis Christel Sassou Nguesso demande au directeur de la coopération du ministère de l’Intérieur de proposé à la partie turque dans les plus brefs délais, un projet d’accord sur l’exemption de visas pour les passeports de service et de passeports ordinaires.