La Belgique condamnée pour crimes contre l’humanité

La cour d’appel de Bruxelles a reconnu l’État belge coupable de « crimes contre l’humanité » envers des enfants métis nés au Congo pendant la période coloniale.

La décision a été rendue lundi 2 décembre dernier. La Belgique est condamnée pour crimes contre l’humanité envers les enfants métis nés au Congo période coloniale. Cinq femmes, nées entre 1946 et 1950 d’un père belge et d’une mère congolaise, avaient porté plainte, dénonçant leur enlèvement forcé et leur placement dans des orphelinats, loin de leurs familles. Ces enfants métis étaient considérés comme une « honte » et étaient systématiquement séparés de leurs mères pour être élevés dans des institutions religieuses.

La cour d’appel a reconnu que ces pratiques constituaient des crimes contre l’humanité et a souligné le caractère systématique et institutionnel de ces violations des droits fondamentaux. L’avocat des plaignantes, Me Angelet, s’est réjoui de ce jugement. Pour lui c’est une « victoire de l’État de droit ». Il a souligné que cette décision oblige la Belgique à regarder en face son passé colonial et à assumer ses responsabilités.

Notons que la Belgique est engagée dans un processus de réconciliation avec les anciennes colonies et cherche à établir la vérité sur les atrocités commises.