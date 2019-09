Journée mondiale du nettoyage : des opérations de salubrité organisées dans des écoles à Pointe-Noire

Une opération de salubrité a été organisée à Pointe-Noire par la mairie de Pointe-Noire en partenariat avec la Société Averda, et la collaboration de certaines associations.

La célébration de la Journée internationale du nettoyage a été couplée à celle de la Journée internationale de la paix. Une opération de salubrité a été organisée à Pointe-Noire par la mairie de Pointe-Noire en partenariat avec la Société Averda, et la collaboration de certaines associations.

C’est la deuxième fois que cette activité est organisée. Il a été lancé l’année dernière au niveau national lors de la première édition du World clean up day. Des activités ont été menées à Pointe-Noire (Ngoyo et Tié-Tié) et à Brazzaville par la Jeune chambre internationale (JCI) qui s’est engagée à œuvrer pour l’accomplissement des objectifs du développement durable.

«A travers le World clean up day, nous touchons six des dix-sept objectifs. Nous avons pu toucher les communautés qui n’étaient pas sensibles à la préservation de l’environnement. Il est important de rappeler que des communautés propres aident à avoir une population propre et en bonne santé. Notre planète doit-être débarrassée de tous les déchets pour un développement durable de nos communautés et de notre environnement », a souligné Fernand Moukengué, président national de la JCI 2019.

Cette année, les actions de sensibilisation de la population au respect de l’environnement ont été axées sur Loandjili. «Nous sommes en action pour sensibiliser et conscientiser les concitoyens sur le danger des déchets dans l’environnement. Notre action ne s’arrêtera pas là, nous signons des partenariats avec d’autres associations pour la pérenniser», a expliqué Exaucée Makosso, secrétaire générale de la JCI.