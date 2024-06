JO de Paris 2024 : Natacha Ngoye Akamabi est le porte étendard du Congo

L’athlète de 30 ans du 100 et 200 mètres, conduira la délégation congolaise aux jeux olympiques qui se tiendront à Paris.

C’est la deuxième fois que Natacha Ngoye Akamabi va conduire l’équipe d’athlètes de la République du Congo aux jeux olympiques. L’athlèque de 30 ans spécialiste du 100 et 200 mètres sera le porte fanion de la délégation du Congo à Paris en France.

« Je suis fière de conduire la délégation des athlètes congolais aux JO de Paris 2024. C’est une responsabilité et une fierté de représenter mon pays mais surtout comme porte-drapeau pour la deuxième fois après 2020 à Tokyo au Japon », s’est satisfaite Natacha Ngoye Akamabi.

La jeune femme entend faire bonne figure à ces JO de Paris 2024. « Les JO représentent le sommet des compétitions au monde où on croise les meilleurs athlètes. L’objectif pour moi est d’aller le plus loin possible et tenter de dépasser mes records aux 100 et 200 mètres », espère-t-elle.

Rappelons que Natacha Ngoye Akamabi avait été porte drapeau du Congo pendant les JO de Tokyo au Japon en 2020.