Jeux paralympiques : une enquête ouverte après la disparition des athlètes congolais

Mireille Nganga le porte étendard et Grâce Mouambako ont pris la poudre d’escampette après avoir terminé leurs épreuves.

Où sont passés le sprinteur Emmanuel Grace Mouambako et la spécialiste du lancer de javelot et de poids Mireille Nganga ? Les deux athlètes congolais sont introuvables. Après avoir participé aux épreuves, ils n’ont plus donné de nouvelles depuis le 05 septembre. Une enquête a été ouverte en France pour disparition inquiétante concernant les deux athlètes de la délégation paralympique du Congo. La brigade de répression de la délinquance contre la personne a également été saisie. L’information a été révélée lundi 09 septembre par le journal Le Parisien.

Selon le Parisien, la porte-drapeau Mireille Nganga, qui souffre d’un handicap au niveau des jambes, a concouru les 2 et 4 septembre lors des qualifications au lancer du javelot, puis à celles du lancer du poids (catégorie F56/F57), mais sans passer au tour suivant. Son compatriote malvoyant Emmanuel Grace Mouambako a pour sa part terminée quatrième et dernier de sa série avec son guide lors du 100 m hommes (catégorie T11) le 4 septembre.

Pendant les jeux paralympiques, plusieurs autres athlètes de la RDC, du Rwanda, du Cameroun et autres ont disparus.