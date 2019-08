Investir en Afrique : Sassou N’Guesso invite Félix Tshisekedi

L’envoyé spécial du Président Dénis Sassou Nguesso, M. Bouya était porteur d’une invitation du Chef de l’Etat congolais à son homologue de Rdcongolais, Félix Tshisekedi.

Cette invitation était relative à une participation au 5ème Forum « Investir en Afrique » qui se tiendra du 10 au 12 septembre 2019 à Brazzaville.

Le Chef de l’Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le jeudi 22 août 2019, à la Cité de l’Union Africaine à Kinshasa avec M. Jean-Jacques Bouya, ministre de l’Équipement du Territoire et des Grands Travaux de la République du Congo, rapporte un communiqué de la Présidence de la République.

Ce forum est organisé conjointement par la République de Chine, la République du Congo et la Banque mondiale à travers la banque de développement de Chine et le ministère chinois des finances y compris le Congo.

Pour l’émissaire congolais, le président Denis Sassou Nguessou a salué la tenue de ce forum et souhaite voir son homologue rdcongolais y prendre part.

Les multinationales vont se retrouver pour parler du continent africain et des investissements du secteur public et privé, faire, comment faire pour tirer parti du partenariat pour la diversification économique et la création des emplois.