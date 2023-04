Interclubs de la CAF : le tirage au sort des quarts de final le 5 avril

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération et de la Ligue africaine des champions aura lieu ce 5 avril, en Egypte.

Les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération ont été sélectionnés à l’issue de la phase de groupes qui s’est achevée le 2 avril.

Les Diables noirs de Brazzaville manquent à l’appel, ayant occupé la troisième place de leur groupe avec six points après avoir concédé un nul blanc à domicile de 0-0 devant le Daring club Motema Pemba de Kinshasa. Asec Mimosas a donc pris la tête du groupe B après avoir battu Rivers United du Nigeria sur un score étriqué d’un but à zéro. Les Ivoiriens comptent treize points devant Rivers, dix points. Les deux clubs sont qualifiés pour les quarts de finale.

Dans le groupe A, Marumo Gallants football (12 points) et USM d’Alger (11 points) ont tiré leur épingle du jeu. Les Sud-Africains ont battu Saint Eloi Lupopo 3-2 et les Algériens ont écrasé Al Akhdar Sport club 4-1.

Dans le groupe C, FAR de Rabat et Pyramids FC se sont qualifiés pour le tour décisif. FAR de Rabat a fait un nul 1-1 devant ASKO Kara. Pyramids a eu raison de Future football club 2-1. Avec onze points chacune, les deux formations disputeront les quarts de finale. Dans le groupe D, Young Africans et Monastir ont occupé les premières places avec treize points, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. Young Africans a battu TP Mazembe 1-0 et Monastir a eu raison du Real de Bamako 2-1.

Au terme de cette phase de poules la Confédération africaine de football (CAF) a défini les chapeaux. Marumo Gallant, Asec Mimosas, AS FAR de Rabat et Young Africans sont dans le premier chapeau. Rivers United, Us Monastir, Pyramids FC et USM d’Alger sont dans le chapeau 2.

En Ligue des champions, le chapeau 1 comprend le Wydad athlétic de Casablanca, Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca et Espérance de Tunis. Le chapeau 2 regroupe la Jeunesse sportive de Kabylie, Al Ahly du Caire, Simba SC et CR Belouizdad.